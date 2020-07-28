الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية

"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

1

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:55 AM

"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة

الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 1,813

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للغذاء والدواء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020