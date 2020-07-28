الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية

"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.