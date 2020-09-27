شاهد.. تدمير منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية شمال شرق صنعاء

من نوع "سام ٦"

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية شمال شرق صنعاء. وأوضحت قوات التحالف أن منظومة الدفاع الجوي التي تم تدميرها من نوع (سام٦). وكان التحالف أعلن أمس من تدمير منظومة تابعة للحوثيين .