أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين

بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا

يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.