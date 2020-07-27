"التجارة": حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6

قالت: بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك .. بنزين 92

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10.000 كم.