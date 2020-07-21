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أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

