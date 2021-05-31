"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير

تشمل عددًا من المحافظات حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتشمل الحالةُ مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.