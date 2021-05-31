"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وتشمل الحالةُ مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
تشمل عددًا من المحافظات حتى 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وتشمل الحالةُ مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.