جنوب إفريقيا: خطة بـ26 مليار دولار لمواجهة كورونا

لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، عن تخصيص نحو 26 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وأكد رامافوزا في خطاب تَوَجّه به للشعب، أن هذه القيمة تُمَثّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مليار دولار، لقطاع الصحة، و5 مليارات دولار لحماية الوظائف، و105 ملايين دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة 58 شخصًا، وإصابة أكثر من 3 آلاف في جنوب إفريقيا حتى الآن.