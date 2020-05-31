موريتانيا: حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 483 و26 حالة شفاء و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، بأن الوزارة أجرت 950 فحصًا مخبريًّا، موضحًا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.