#غدر_4_سبتمبر.. قصة "خيانة الجارة لجيرانها".. هكذا تعاونت قطر مع المليشيا الحوثية

في ذكرى تفجير مأرب الذي راح ضحيته 60 جنديًّا من التحالف العربي

أحيا نشطاء ومغردون ذكرى تفجير مأرب الأليم عبر وسم "غدر 4 سبتمبر" الذي راح ضحيته 60 جنديًّا من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، وارتوت الأراضي اليمنية بدمائهم الزكية.

وأخذ الوسم مكانه في قائمة الترند الإماراتية على "تويتر"، واستذكر فيه المغردون قصة غدر وخيانة النظام القطري لدول التحالف، وتعاونه مع المليشيا الحوثية، بالرغم من انضوائه تحت لواء التحالف العربي.

ماذا حدث في 4 سبتمبر؟

في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، وتحديدًا في يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2015، شنت المليشيا الحوثية هجومًا صاروخيًّا على معسكر اللواء 107 مشاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب شمال اليمن، وذلك بقصف مخزن الأسلحة التابع لقوات التحالف العربي بصاروخ أرض-أرض من نوع توشكا، أُطلق من صحراء محافظة شبوة. وتواترت معلومات غير رسمية عن تورط قطر في تسريب معلومات استخباراتية عن وضع وموقع قوات التحالف آنذاك؛ ما أدى إلى شن الهجوم الحوثي الغادر.

وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود سعوديين، و45 جنديًّا إماراتيًّا، و5 جنود بحرينيين، بخلاف استشهاد عدد من جنود الشرعية اليمنية.

وعلى الرغم من الهجوم الغادر فإن ذلك لم يثنِ قيادات التحالف العربي عن استمرار دعم الشرعية اليمنية. وقال العميد أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف: "إن هذا العمل لن يثني قوات التحالف عن مهمتها". بينما أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تصميم بلاده على "مواصلة دعمها للأشقاء اليمنيين بوجه الظلم والعدوان"، إلا أنه في الوقت نفسه كشف عن غدر وخيانة تنظيم الحمدين؛ فالنظام القطري شارك في التحالف العربي ظاهريًّا، وكان الغرض من الباطن كشف أسرار التحالف، وتقديم معلومات استخباراتية للمليشيات لمهاجمة قوات التحالف، وإلحاق الضرر والأذى بصفوفهم؛ وهو ما عرقل جهود التحالف، وأطال أمد الأزمة اليمنية، وأدى إلى فقدان عدد من الجنود الأبرياء أرواحهم وزهرة شبابهم.. فلا نامت أعين الجبناء.

ماذا قال المغردون؟

ضج الوسم بعبارات التعزية واستذكاء ما قدمه الشهداء من دمائهم وأرواحهم في سبيل عودة الشرعية اليمنية، فكتب أحد المغردين واصفًا ما حدث: "غدر ٤ سبتمبر هو ذكرى خيانة الجارة لجارتها. طعنة غادرة للمبادئ والأخوة.. بيع صريح للشرف والقيم. لم يسقط في ٤ سبتمبر شهداؤنا.. بل ارتفعت أرواحهم مجدًا، وارتفعت رؤوسنا فخرًا".

فيما غرد مواطن قطري بالمعرف "قطري ضد تميم" مستنكرًا ما أقدم عليه النظام القطري من خيانة لأشقائه، وقال: "الجريمة التي ارتكبها النظام القطري لا تغتفر؛ فلم يحدث في تاريخ الحروب أن يقوم الحليف بالتآمر مع العدو والوشاية على حلفائه؛ ليوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوفه".

وكتب المغرد الإماراتي "حمدة": "في هذا اليوم غدر بنا الأشقاء (أبناء العمومة) القطريون، وأرسلوا إحداثيات القوات الإماراتية للحوثيين.. لن يسامح التاريخ أبدًا هذا الغدر، وسيتم ذكره كلما عاد بنا الوقت.. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند".

بينما تأثر المغرد "سعود العصيمي" من هول الصدمة مما حدث؛ فغرد: "شيء ما يُصدق من هول المصيبة، معقولة توصل (المواصيل) أن أيدي الغدر تقتل أبناءنا؟!!.. سيأتي اليوم لمحاكمة كل من تلطخت يده بدماء أبنائنا الزكية، ونحسبهم عند الله من الشهداء. وحفظ الله دول الخليج والعرب من كيد وغدر الخونة والأعداء".