شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى

بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الجمعة، الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عكرمة صبري، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

ووفق شبكة "القدس"، قالت نائلة صبري زوجة الشيخ عكرمة صبري: فوجئنا بعدد من ضباط المخابرات وشرطة الاحتلال تقتحم المنزل وتطلب من الشيخ عكرمة ارتداء ملابسه لاعتقاله دون اعتبار لعمره ومكانته، وتم إخباره بأنه معتقل.

وأضافت: قبل أكثر من أسبوعين تم اقتحام المنزل وإخبار الشيخ عكرمة بتحمل المسؤولية عن أية تصريحات يدلي بها، منها؛ فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وهدده ضابط المخابرات بأنه لن يشاهد الأقصى إلّا من خلال الصور وهو مبعد عن المسجد الأقصى وأن اعتقاله يأتي في سياق فتح أبواب المسجد الأقصى.