"صحة بيشة" تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة التخصصات الصحية

مما يسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي

حصلت صحة بيشة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك للتدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدى الهيئة.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تهيئة 4 مراكز تدريبية وتوزيعها بين مستشفيات ومراكز صحية ومركز الأسنان التخصصي بصحة بيشة؛ حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة 3 برامج، وهي: (برنامج الجراحة العامة، برنامج الطب الباطني، برنامج إصلاح الأسنان) يستفيد من التدريب فيها 32 طبيبًا وطبيبة.

وأضافت أنه يجري العمل على استحداث 6 برامج جديدة خلال عامي 2020- 2021؛ مما يسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني والطبي.