"الصحة": تسجيل 1239 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 932 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، تسجيل 1239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 469414 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 932 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 451187 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7621 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10606 والحالات الحرجة 1549 حالة.