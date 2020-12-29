عبر زووم.. "مختبرات "جامعة الملك سعود تقيم ندوة عن لقاحات كورونا

"الحربي": تتناول ما لها من تأثير على مناعة الجسم والصحة العامة

تقيم الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية في جامعة الملك سعود ندوة بعنوان "اللقاحات الطبية والصحة العامة" اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1442 عبر برنامج "الزووم" الافتراضي.

وصرح رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن خلف الحربي أن هذه الفعالية تقوم بها الجمعية في وقت مهم جداً بوجود جائحة "كورونا "، أهمية اللقاحات الطبية في هذا الوقت لتحصين المجتمع والجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بتوفير هذه الجرعات مجاناً للجميع ومالها من تأثير على مناعة الجسم والصحة العامة للفرد.

وقال "الحربي" إن الندوة يتحدث فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من جامعة الملك سعود ومن قطاعات أخرى، والجمعية قدمت العديد من الفعاليات خلال هذه الجائحة لرفع الوعي لدى المجتمع والفرد ومواكبة أيضاً لجهود وزارة الصحة في وطننا الغالي.