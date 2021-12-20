حفر الباطن.. إجراء 47 قسطرة قلبية ناجحة بالمستشفى المركزي

خلال شهر نوفمبر 2021م

قدّم قسم القلب في مستشفى حفر الباطن المركزي خدماته لـ 1,831 مراجعًا، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021م، عبر عيادات القلب للكبار، والفرز للقلب والتخطيط والتصوير التلفزيوني للقلب، وعيادة تصوير القلب مع الجهد.
وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1,674، فيما أجرت وحدة قسطرة وجراحة القلب 47 عملية قسطرة تداخلية، حيث وصلت الحالات الإسعافية 33 حالة إسعافية لجلطات قلبية عالية الخطورة، وكذلك بلغ عدد المنومين في عناية القلب 77 مريضًا.

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20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443 05:29 PM

خلال شهر نوفمبر 2021م

حفر الباطن.. إجراء 47 قسطرة قلبية ناجحة بالمستشفى المركزي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حفر الباطن

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قدّم قسم القلب في مستشفى حفر الباطن المركزي خدماته لـ 1,831 مراجعًا، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021م، عبر عيادات القلب للكبار، والفرز للقلب والتخطيط والتصوير التلفزيوني للقلب، وعيادة تصوير القلب مع الجهد.
وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1,674، فيما أجرت وحدة قسطرة وجراحة القلب 47 عملية قسطرة تداخلية، حيث وصلت الحالات الإسعافية 33 حالة إسعافية لجلطات قلبية عالية الخطورة، وكذلك بلغ عدد المنومين في عناية القلب 77 مريضًا.

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