بعد تحقيق اللقب الآسيوي .. هيئة الترفيه تكرم الهلال

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إقامة حفل تكريمي لفريق الهلال بمناسبة حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لموسم 2021م.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" ألف مبروك الفوز .. أرفع أسمى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد عراب الرؤية والداعم الأول للرياضة السعودية".

وأضاف :" بعد التنسيق مع أخي الغالي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة تقرر تكريم الفريق البطل في موسم الرياض غداً ".

وستقام احتفالية زعيم آسيا يوم غد الأربعاء في "البوليفارد بلس" عند الساعة التاسعة مساء حيث تم تحديد سعر تذكرة الحضور بـ58 ريالاً.

وسيحيي الحفل نخبة من المطربين يتقدمهم فنان العرب محمد عبده وراشد الماجد والفنانة السورية أصالة وراشد الفارس ومزعل الفرحان.