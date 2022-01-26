57985 مستفيداً من خدمات "تطمن" في الحدود الشمالية

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

استفاد من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الحدود الشمالية 57985 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأبانت صحة المنطقة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.