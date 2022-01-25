الخطوط السعودية تُطلق أول رحلة طيران مباشرة من باريس إلى العلا

فرصةٌ فريدة للسياح من البلدان المجاورة ليكونوا من أوائل المستكشفين

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط الجوية العربية السعودية والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، عن إطلاق رحلة جوية مباشرة من باريس إلى العلا في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الرحلة الافتتاحية يوم الخميس 27 يناير الجاري.

ويوفر هذا المسار الجوي الجديد فرصةً فريدة للمسافرين الفرنسيين والسياح من البلدان المجاورة، ليكونوا من بين أوائل المستكشفين لهذه المنطقة التاريخية والسياحية الاستثنائية.

وتقدم العلا لزوارها طبيعةً مذهلة وتجارب ثقافية حصرية ومناظر طبيعية استثنائية؛ بما في ذلك موقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر، وهي المدينة الثانية في مملكة البتراء النبطية العظيمة في الأردن. بالإضافة للعديد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وواحة العلا الخصبة التي تمتد على طول 25كم وسط الجبال الصحراوية والتشكيلات الصخرية الفريدة.

وتنطلق الرحلة من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس، لمدة 5 ساعات على متن طائرات السعودية.. ويعتبر الكثيرون العلا مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بالتجارب في الأماكن المفتوحة والتجارب الثقافية التي تقدّمها المدينة التاريخية، كما أن العلا تُعد أيضًا نقطة دخول سلسة لمدن أخرى في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "إنها لحظة مهمة للعلا وخطوة كبيرة للتقدم في طموحاتنا ومشاركة قطعة من التاريخ مع العالم. نحن نعلم أن الفرنسيين مسافرون متمرسون، ويحرصون دائمًا على أن يكونوا أول من يختبر الجديد. كما أننا متحمسون للعمل مع الخطوط السعودية للترحيب بأول رحلة أوروبية مباشرة إلى العلا ونأمل أن ينتهز العديد من الأوروبيين الفرصة لزيارة مواقعنا التراثية وربما المشاركة في بعض الفعاليات والأحداث الشتوية لدينا؛ حيث ستستمر الرحلات حتى 27 مارس".

كما تستمر فعاليات موسم لحظات العلا؛ حيث يتم تقديم أربع مهرجانات رئيسية حتى نهاية مارس 2022 ضمن تقويم فعاليات "لحظات العلا" وهي: (شتاء طنطورة، وفنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء)، وتشمل الفعاليات الرئيسية حفلاتٍ موسيقية في قاعة مرايا بمشاركة فنانين دوليين وإقليميين، وتشمل أيضًا فعاليات الفروسية ككأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 في 29 يناير، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في العلا يومي 11 و12 فبراير.

أما في مجال الفنون فتنظم النسخة الثانية من معرض صحراء X العلا 2022 في 11 فبراير، ومعرض الفنون المعاصرة في مرايا "ما يبقى في الأعماق". كما يقام مهرجان مناطيد العلا نهاية فبراير وبداية مارس، والذي يقدم تجربة وإطلالة استثنائية من سماء العلا.

ويقدم مهرجان العلا للاستجمام العديدَ من التجارب الحسية الفريدة في الطبيعة، بما في ذلك فعالية "ملاذ الحواس الخمس"، التي تبدأ في 13 مارس. وهناك أيضًا العديد من تجارب تناول الطعام الجديدة والمثيرة.

وقال حازم سنبل، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية السعودية: "بصفتنا الناقل الجوي الوطني بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحّب بالرحلة المباشرة الافتتاحية من قلب أوروبا إلى مدينة العلا التاريخية. هذه هي أولى رحلاتنا الدولية المباشرة إلى العلا، ونحن على يقين بأن العديد من عملائنا يُظهرون شغفًا لاستكشاف تاريخ وثقافة بلدنا".

وصرّح جيرار ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا: "منذ الاتفاقية الحكومية الدولية التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في أبريل 2018 بشأن التنمية المستدامة في العلا؛ فإن التعاون في مجالات النظم البيئية والاقتصادية السعودية والفرنسية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا أثبتت فعاليتها، وتكشف الشراكات العديدة التي أبرمت بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركات الفرنسية، عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتَبَيّن نجاح هذا التعاون. ومع افتتاح خط طيران جوي مباشر من باريس للعلا، سيزيد هذا في تعزيز جاذبية هذه الوجهة الثقافية الفريدة".