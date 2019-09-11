مدير الأمر بالمعروف بالرياض يجتمع مع رؤساء المراكز الإشرافية

أكد أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية

اجتمع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، مع رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم في مدينة الرياض، بحضور رئيس هيئة مدينة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله القرني، بمقر الفرع.

وأكد "العسيري" حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم من خلال متابعة سير العمل الميداني والتوعوي, مشيرًا إلى أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المعنية.

وقال: فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض يحظى بدعم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، واهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.