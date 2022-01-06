"الخمسان" يوثق بالفيديو.. وداع نائب أمير حائل لـ"قافلة درب زبيدة 2"

انطلقت صباح اليوم من "بركة العرائش" الوسطى وتضمّ 164 مشاركاً

وثّقَ المصوّر الفوتوغرافي بإمارة منطقة حائل، محمد الخمسان، مقطع فيديو وصورًا، للأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود نائب أمير منطقة حائل وهو يُلوّح بيده من السماء؛ مودّعاً المشاركين في مسيرة "قافلة درب زبيدة" 2022 في نسختها الثانية.

وانطلقت المسيرة صباح اليوم الخميس، بحضور نائب أمير منطقة حائل من "بركة العرائش" الوسطى، على مسافة 230 كم شمال شرق حائل، وتضمّ 164 مشاركاً من هواة الهايكنج، وركوب الإبل والخيل، والدراجات الهوائية، والدراجات النارية، والطيران الشراعي.

وشارك نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد، هواة الهايكنج المسير على الأقدام مسافة 10 كيلومترات، معلناً بدء انطلاق مسيرة القافلة.

ويقطع المشاركون في مسيرة قافلة درب زبيدة مسافة 360 كم في 13 يوماً، بدأت اليوم من بركة "العرائش" الوسطى، وتنتهي عند بلدة البعائث في الطرف الجنوبي من مدينة حائل.