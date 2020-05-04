على خطى إيران.. "كورونا" يتفشى في اليمن وتكتم الحوثي يضاعف حجم الكارثة

غير مكترثين بالجانب الإنساني وحياة اليمنيين

يواصل فيروس كورونا تفشيه في اليمن وسط حالة تكتم من ميليشيا الحوثيين الانقلابية على خطى إيران في انتهاج سياسة التضليل فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا مما يهدد بخروج الوضع عن السيطرة.

وفي إطار إجراءات مواجهة الوباء قرر محافظ تعز في اليمن إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وشمل الإغلاق المساجد والأسواق وذلك لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي وفقًا لرويترز.

وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا، أعلنت تسجيل حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في عددٍ من المحافظات. وقالت اللجنة، على حسابها في تويتر، إن الحالات تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي، وتم اتخاذ الإجراءات من قِبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمرضى.

ومن جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل عددٍ من حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

على الصعيد نفسه كشفت مصادر طبية في منظمة الصحة العالمية عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت وزارة الصحة اليمنية، عبّرت عن قلقها حيال المخاوف التي أبداها مكتب منسق الأمم المتحدة من إمكانية تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، واتهمت ميليشيات الحوثي بالتكتم على مثل هذا الأمر بالغ الخطورة، بما بات معروفًا عنهم عدم اكتراثهم بالجانب الإنساني وحياة اليمنيين.

واستغرب بيان صادر عن وزارة الصحة اليمنية، تساهل مكتب منسق الأمم المتحدة باليمن، في تعامله مع تصرفات ميليشيا الحوثي التي تهدد حياة الناس، واللغة اللينة تجاه ما يمارسونه من تعتيم لا يتفق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.