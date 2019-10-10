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قالت: عقب نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج

#هيئة_المواصفات تحذر من منتج زيت ديزل متداول في السوق

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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج زيت محرك الديزل "النمر" "زيت الديزل سي أف 40".

وذكرت الهيئة أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO 19/2013.

وأضافت أن البيانات الإيضاحية على العينة توضح أنها غير مطابقة؛ بسبب أن درجة الخدمة (CF) ملغاة فنياً، وذلك طبقاً للمواصفة القياسية.