الطقس اليوم: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والقصيم والدوادمي

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" و"الوسطى" وسواحل منطقة مكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والدوادمي؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد حتى مرتفعات الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.