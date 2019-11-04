بالفيديو.. ثعبان يقتحم ملعب الشرائع ويثير ذعراً في مباراة الفيحاء وعكاظ

اقتحم ثعبان أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة أثناء مباراة فريق عكاظ "الدرجة الثالثة" مع ضيفه الفيحاء ضمن منافسات 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين متسبباً بذعر بين صفوف اللاعبين.

ففي الدقيقة 58 استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، أخبروا على أثرها حكم اللقاء ماجد الشمراني الذي اضطر إلى إيقاف اللقاء قرابة خمس دقائق بعد أن استدعى العاملين في الملعب للقبض عليه.

الجدير ذكره أن فريق الفيحاء تغلب على مضيفه بثلاثية بيضاء ليضمن التأهل لدور 32 من البطولة.