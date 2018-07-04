تمديد مدة استطلاع مرئيات المهتمين العموم حيال (مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إنتاج مطاحن الدقيق)

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن تمديد تمديد مدة استطلاع مرئيات المهتمين العموم حيال

(مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إنتاج مطاحن الدقيق).

وقالت: إلحاقا بخصوص نشر مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن الدقيق لاستطلاع مرئيات المهتمين والعموم ، ونزولاً عند رغبة بعض المهتمين والمعنيين في القطاع بتمديد مدة استطلاع مرئيات المهتمين والعموم، تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن تمديد مدة استطلاع مرئيات المهتمين العموم حيال (مشروع اللائحة التنفيذية لنظام انتاج مطاحن الدقيق) وذلك إلى نهاية يوم

7 /11/ 1439هـ الموافق 20/7/2018م.