"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح وبرد على عدد من المحافظات

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.