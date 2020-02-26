أمريكا تفرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

شملت أفراداً وشركات من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا.