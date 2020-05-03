"هدف" يجدّد دعوته إلى المنشآت لتسجيل السعوديين في مبادرة دعم التوظيف قبل 10 مايو

للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته إلى منشآت القطاع الخاص لتسجيل السعوديين والسعوديات، الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة "دعم التوظيف" بأثر رجعي، الذي يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019م، و27 أبريل 2020م، مضيفاً أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تراوح رواتبهم بين 4 آلاف و15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي.

وجدّد الصندوق دعوته إلى منشآت القطاع الخاص للاستفادة من المبادرة، والتسجيل إلكترونياً من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: .https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين، الذين تراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص كافة، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.