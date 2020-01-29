بحضور "الفيصل".. وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا

تابع المشاريع التطويرية للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة

بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في مكتبه بديوان الوزارة اجتماع لجنة الحج العليا.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما - حفظهما الله - بالعمل على إنجاز كل ما يسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441هـ، ومتابعة المشاريع التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج، وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عددًا من التوصيات للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.