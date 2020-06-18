محافظ أضم بالإنابة يتقدم أهالي ربوع العين في تشييع جثمان الشهيد "المتعاني"

استشهد بالحد الجنوبي أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه

شيع عدد من المواطنين بمركز ربوع العين بمحافظة أضم، بعد مغرب اليوم الخميس، شهيد الوطن، الجندي أول حامد خنيفر خاضر العبدلي المتعاني، أحد أفراد القوات البرية، والذي استشهد مساء أمس بالحد الجنوبي، دفاعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

وتفصيلاً، كان جثمان الشهيد قد وصل إلى مركز ربوع العين مسقط رأسه حيث كان في استقباله محافظ أضم بالإنابة علي بن سليم الجبيري، وعدد من رؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة.

ونقل "الجبيري" تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، لذوي الشهيد، وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد.

وأدى الجميع صلاة الجنازة على جثمان الشهيد "المتعاني"، يتقدمهم محافظ أضم بالإنابة، وعدد من مسؤولي القوات البرية وزملاء الشهيد قبل أن ينقل جثمانه ليوارى الثرى بمقبرة المجازة في مركز ربوع العين.

وكان الجندي أول حامد المتعاني قد استشهد، مساء أمس، أثناء أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن.