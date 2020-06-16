حالة تستمر حتى 6 مساءً.. رياح نشطة على تبوك

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية تشمل الوجه وأملج وضباء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

تبوك حالة الطقس

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 09:53 AM

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية تشمل الوجه وأملج وضباء

حالة تستمر حتى 6 مساءً.. رياح نشطة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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