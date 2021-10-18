حكاية محزنة.. ثري مصري صار مشردًا يتسول الناس

"غيبوبة السكري" أفقدته الملايين في البنوك

لم يخطر في بال الثري المصري أن يصبح يومًا في حياته متشردًا يتسول الناس في الطرقات، بعد حياة الثراء والغنى التي عاشها في كنف والديه، وميراثه الذي يُقدر بالملايين في البنوك؛ لكن غيبوبة مرض السكري جعلته يفقد كل ما يملك.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد وضع الثري المصري "طارق" ثقته في أقرب الناس إليه، والذي استولى على ميراثه وفر هاربًا إلى خارج مصر.

ضاعت أموالي

وفي التفاصيل يروي الخمسيني "طارق" للصحيفة، تفاصيل حكايته المثيرة للشفقة، ويروي المعاناة التي عاشها لما يقرب من 12 عامًا، من التشرد بالشوارع بعد نعيم الحياة المسلوب منه؛ حيث يقول: "أنا عندي السكري، وأتعرض دائمًا لغيبوبة سكر.. وبعد وفاة والدي عملت توكيلًا قانونيًّا لعمي ليدير أموالي، وفجأة سافر عمي إلى الخارج وأخذ معه كل أموالي".

غيبوبة السكري

وتقول "الوطن": إن غيبوبة السكري التي كانت سببًا أساسيًّا في خسارة المسن لأمواله؛ هي أيضًا كانت بابًا لحصوله على غرفة تؤويه من تشرد الشارع؛ ففي أحد الأيام، سقط مغشيًّا عليه على الأرض أمام أحد الأندية الشهيرة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وهو النادي الذي كان "طارق" عضوًا فيه أيام الثراء؛ ليتعرف عليه أحد الأشخاص، ويتواصل مع مؤسسة خيرية لرعاية المسنين.

وتنقل الصحيفة عن محمود وحيد، مدير المؤسسة الخيرية: أن أحد أعضاء نادٍ شهير بمنطقة الزمالك، قدّم بلاغًا عن وجود شخص يعاني من التشرد وكدمات بأنحاء جسمه؛ ليتحركوا إلى المكان وينقلوا الشخص محل البلاغ إلى المستشفى في البداية من أجل الاطمئنان على صحته؛ لافتًا إلى أن حالته الحالية مستقرة؛ لكنه متأثر نفسيًّا نتيجة ما مر به.

وتابع مدير المؤسسة الخيرية، أنهم حاليًا يسعون للاطمئنان على حالته الصحية ثم بدء بحث ميداني للوصول إلى عمه أو أحد أفراد أسرته، متابعًا: "نتمنى أن يتعرف عمه عليه، وألا تكون الأمور متعلقة بعدم الضمير"؛ في إشارة إلى قصة الاستيلاء على أمواله.