"المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك

اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ.

"سبق" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية.