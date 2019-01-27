الأهلي: تخصيص دخل مباراة الوحدة لأسرة "باز"

أعلنت إدارة نادي الأهلي تخصيص حصتها من دخل مواجهة ⁧#الأهلي والوحدة⁩ ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لأسرة المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز "رحمه الله".



وكان الوحدة قد كسب الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الأسبوع الماضي.



