مطالبات بملاحقة مستغلي الإعلانات في اليوم الوطني والتشهير بهم

بعد إعلان "غير مناسب" لكبار السن وتدخل "الأحوال المدنية" في آخر

على الرغم من التحذيرات التي توجهها وزارة التجارة لكافة المنشآت والمراكز التجارية من استغلال المناسبات الوطنية برفع الأسعار وبيع بعض المنتجات المخالفة أو نشر إعلانات مخالفة، إلا أن بعض هذه المراكز لازالت تمارس "النشر المخالف" في مثل هذه المناسبات، وتحديدًا المناسبات الوطنية.

ورصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض هذه الإعلانات المخالفة، والتي تسبق اليوم الوطني 91 المقبل، إذ نشرت إحدى الشركات الرياضية إعلانًا لمن أعمارهم 91 عامًا، ووضعت تحديًا لعمل تمارين "البوش اب" لمدة 50 مرة لتلك الفئة الكبيرة بالسن، والدخول على سحب 50 ألف ريال، وتجهيز نادٍ رياضي منزلي.

فيما قدمت شركة أخرى "ذبائح" لاثنين بشرط أن تنتهي أرقام بطاقتهم الشخصية بمجموع عدد 91، فيما تدخلت الأحوال المدنية، وطالبت بحذف الإعلان وعدم استخدام البطاقات الرسمية في مثل تلك الأمور.

وطالب النشطاء بإجراءات استباقية صارمة تسبق أي مناسبة، خاصة المناسبات الوطنية، وأن تدخل ضمن العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على المنشآت التجارية، وتكون عقوبات وغرامات مالية.

وقال آخرون إن هذا استغلال لهذه المناسبات الغالية على الجميع، ولابد من أن تنتهي ويوضع لها حد، حتى لو وصل الأمر اإلى التشهير بالمنشأة، مطالبين بالالتزام بضوابط التخفيضات والعروض التي طرحتها وزارة التجارة.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظاماً إلكترونيًا للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام، وتكون وفق شروط وضوابط معينة.

