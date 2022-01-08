"الصحة": هكذا تُفَرِّق بين أعراض "نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا"

أشارت إلى أن الإصابة بكوفيد 19 يصاحبها ضيق التنفس واحتقان الحلق

ذكرت وزارة الصحة أن من الصعب التفريق بين نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، من حيث الأعراض؛ نظرًا لأن أعراض الأخيرتين تكون خفيفة أو شديدة.

وقالت "الصحة" في إنفوجرافيك: بالنسبة لأعراض البرد فإن الأعراض الشائعة هي العطاس وسيلان أو انسداد الأنف.

وأضافت: بالنسبة لكورونا فإن الأعراض الشائعة هي ضيق التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان الحلق.

وأردفت "الصحة": بالنسبة للإنفلونزا فإن الأعراض الشائعة هي الصداع والخمول العام بالجسم والقشعريرة والشعور بالبرد.