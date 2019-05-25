القاهرة تعلن رفع الحظر السعودي عن البصل المصري

عقب إجراء مؤقت جاء بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات

قالت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، إن وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالسعودية وسلطات الحجر الزراعي السعودي رفعت الحظر عن البصل المصري ودخول المنتج أسواقها، وذلك بعد مفاوضات قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي.

ووفق ما نقلته، السبت، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، كان وفد مصري قد قام بزيارة إلى المملكة الشهر الماضي لحل هذه الأزمة، وانتهت هذه الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدرته الجهات المختصة حيث يأتي ذلك "وفق الصحيفة" في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد فرضت مطلع العام الجاري حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر، مبينة أن الحظر جاء بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.