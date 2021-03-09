مدير "نقل عسير": استئناف العمل بمشروع "الفرشة- الربوعة" بظهران الجنوب

قال: سيكون وفق المبلغ المعاد لإنهاء أهم أجزاء الطريق ورفع مستوى السلامة

أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" استئناف العمل بمشروع ازدواج ورفع مستوى طريق (الفرشة - الربوعة - الجربة) بظهران الجنوب، جنوب منطقة عسير بمبلغ محدد جرى إعادته للمشروع.

وقال: إن العمل سيكون -بإذن الله- وفق المبلغ المعاد للمشروع لإنهاء أهم أجزاء الطريق ورفع مستوى السلامة فيه حسب أهم المواقع ضمن المشروع.