من جديد .. حسن معاذ شبابياً لموسم ونصف

بعد تجربتي الفيحاء والاتحاد

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، انضمام اللاعب حسن معاذ إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد فسخت عقد معاذ، أمس الأربعاء، بعد مرور 6 أشهر على انضمامه للفريق.

وبذلك يعود صاحب الـ"32 عاما" إلى فريقه السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم حسب ما ذكر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب وقع مخالصة مالية مع نادي الشباب مطلع موسم 2017 – 2018 لينتقل إلى الفيحاء، إلا أنه غادر في منتصف الموسم الماضي ليعود معاراً إلى الشباب قبل أن يوقع للاتحاد في الصيف الماضي.

كما وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقداً احترافياً مع اللاعب نواف الحبشي لثلاثة مواسم.