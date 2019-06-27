أمير عسير يوجِّه بإقامة "الأولمبياد الوطني 2" للأيتام ضمن فعاليات "صيف أبها"

يهدف لبناء قدراتهم وإذكاء روح المنافسة واكتشاف الموهوبين والبارزين منهم

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بإقامة الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة تحت رعايته، وذلك ضمن برامج الفعاليات السياحية لصيف هذا العام ١٤٤٠ هـ بتنظيم من جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، إيماناً بأهمية بناء قدرات الأيتام، وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو، أن الأولمبياد يعد مؤتمراً سنوياً لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة بأبنائهم في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تلفت النظر إلى ضرورة العناية بالأيتام، ورعايتهم، ودعمهم.

وأضاف: تمثل جمعيات الأيتام في المملكة الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية وفقاً لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى القيام بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة بدءاً من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولاً إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

وأردف: يأتي الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة ليكون مجالاً رحباً لتحقيق غايات تلك الجمعيات، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالأنشطة، ورعاية ذوي المواهب، وإبرازهم وصولاً للغاية الأسمى من رعاية الأيتام وإعدادهم للمستقبل.