مدفعية الجيش اليمني تداهم تعزيزات حوثية بالجوف.. وتُسقط قتلى وجرحى

دمّرت عدداً من الآليات العسكرية

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على تعزيزات حوثية شرقي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف في المحافظة.

وبيّن أن القصف أدّى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية، وقتل وجرح من كان على متنها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 07:30 PM

دمّرت عدداً من الآليات العسكرية

مدفعية الجيش اليمني تداهم تعزيزات حوثية بالجوف.. وتُسقط قتلى وجرحى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على تعزيزات حوثية شرقي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف في المحافظة.

وبيّن أن القصف أدّى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية، وقتل وجرح من كان على متنها.

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