صحيفة "برازيلية": مدرب "الهلال" مطلوب في "أتليتكو مينيرو"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي أتليتكو مينيرو ترغب في التعاقد مع مدرب الهلال الحالي ليوناردو جارديم.



وبحسب تلك التقارير التي أوردتها صحيفة uol: فإن هناك خمسة مدربين على رادار النادي البرازيلي منهم مدرب الهلال.



ويسعى الهلال اليوم للحصول على كأس السوبر وإضافة بطولة جديدة في مسيرة المدرب البرتغالي حين يواجه الفيصلي.



وتشهد مسيرة الهلال مع جارديم في الدوري بعض التخبطات وحالة من عدم الرضا من قبل جماهير الفريق.



ويحتل الهلال حتى الآن المركز الخامس في المسابقة برصيد 24 نقطة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة.