"واتساب" تطرح تحديث "المتاجر الافتراضية"

كشفت تقارير صحفية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، طرحت تحديثًا جديدًا، يتيح لأول مرة عرض "المتاجر الافتراضية".

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية، تقريرًا حول تحديث "واتساب" الجديد، الذي سيسمح بعرض "معارض افتراضية"، والذي سيكون متاحًا عبر تطبيقي ْ"واتساب" العادي و"واتساب للأعمال".

وسيمكن من خلال تحديث "واتساب" الجديد لأي شركة، إضافة المعلومات والسعر والوصف الخاص بالمنتج، ورمزه، في مكان واحد، يسهل على المستخدم تصفحه بصورة سلسة وسهلة.

وقال "واتساب" في بيانه: "يحب الناس عادة الدردشة عبر واتساب مع شركاتهم الصغيرة المفضلة؛ لكن تبادل الصور يكون دومًا أمرًا صعبًا وغير مريح؛ وهو ما سهلناه بصورة أكبر".

وتابع: "نجعل اليوم الأمر أكثر سهولة؛ للتعرف على المنتجات والخدمات التي تقدّمها الشركات، من خلال تقديم معارض عبر واتساب للأعمال، التي تسمح بعرض تلك المنتجات بصورة سهلة للغاية".

ويمكن من خلال تحديث "واتساب" للمستخدم، أن يرى معارض صور البضائع، حتى تظهر في الدردشة بصورة أسهل دون الحاجة إلى زيارة موقع الويب الخاص بالشركة صاحبة المنتج".

وباتت تلك الخدمة عبر تحديث "واتساب"، متاحة عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس" في دول عديدة عبر العالم، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في وقت لاحق لباقي دول العالم.