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"المغامس" قال إن ذلك يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة

اختيار رئيس "هيئة المراجعين" نائبًا لرئيس الفريق الدولي لمعايير المحاسبة

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اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ "ISAR"، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

وتفصيلًا: أعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرًا إلى أن اختيار المملكة نائبًا لرئيس الفريق يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

