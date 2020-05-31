بعد صمود استمر 90 يوماً.. "تنومة" تسجل أول حالة إصابة بكورونا

شهدت تطبيق منع التجوّل منذ بداية إقراره

بعد صمود دام 90 يوماً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل محافظة تنومة، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس كورونا مُنذُ بداية ظهوره في المملكة في الثاني من مارس 2020.

وكانت "تنومة" صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة، وشهدت المحافظة تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.