بعد صمود استمر 90 يوماً.. "تنومة" تسجل أول حالة إصابة بكورونا

شهدت تطبيق منع التجوّل منذ بداية إقراره

بعد صمود دام 90 يوماً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل محافظة تنومة، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس كورونا مُنذُ بداية ظهوره في المملكة في الثاني من مارس 2020.

وكانت "تنومة" صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة، وشهدت المحافظة تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

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31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 04:04 PM

شهدت تطبيق منع التجوّل منذ بداية إقراره

بعد صمود استمر 90 يوماً.. "تنومة" تسجل أول حالة إصابة بكورونا

سويد الحارثي

عسير

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بعد صمود دام 90 يوماً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل محافظة تنومة، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس كورونا مُنذُ بداية ظهوره في المملكة في الثاني من مارس 2020.

وكانت "تنومة" صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة، وشهدت المحافظة تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

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