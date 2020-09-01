أكثر من مليونَي مستفيد من خدمات نقاط الفرز البصري في مداخل نجران

كشف مبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبه فيها للمنشآت الصحية

أعلنت صحة نجران، انتهاء أعمال نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة البالغ عددها 8 مناطق موزعة على "بئر عسكر، خباش، الحصينية، شرورة، سلطانة العزيزية، يدمة، بدر الجنوب، ووسط نجران".

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين منها منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي بلغ "2412316" مستفيداً بمشاركة 246 من منسوبي الصحة، حيث يتم الكشف المبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبه فيها للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

كما تقدم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين حول كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه في الإصابة.