"النمر": 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية

قال: تسبّب الإجهاد وعدم التركيز وآلام الرقبة والظهر وغيرها

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية؛ منها: "الإجهاد، وعدم التركيز، وآلام الرقبة والظهر".

وأضاف "النمر" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: إن هذه العوامل تتمثل في مناسبة مكان الجلوس وطريقته لعمل الموظف، وازدياد العمر الوظيفي، والتدخين، واستخدام الكمبيوتر، وانخفاض الرضى الوظيفي، بجانب الأمراض التي يعاني منها الموظف سابقًا.

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17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:41 AM

قال: تسبّب الإجهاد وعدم التركيز وآلام الرقبة والظهر وغيرها

"النمر": 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية؛ منها: "الإجهاد، وعدم التركيز، وآلام الرقبة والظهر".

وأضاف "النمر" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: إن هذه العوامل تتمثل في مناسبة مكان الجلوس وطريقته لعمل الموظف، وازدياد العمر الوظيفي، والتدخين، واستخدام الكمبيوتر، وانخفاض الرضى الوظيفي، بجانب الأمراض التي يعاني منها الموظف سابقًا.

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