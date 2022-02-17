"النمر": 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية

قال: تسبّب الإجهاد وعدم التركيز وآلام الرقبة والظهر وغيرها

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية؛ منها: "الإجهاد، وعدم التركيز، وآلام الرقبة والظهر".

وأضاف "النمر" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: إن هذه العوامل تتمثل في مناسبة مكان الجلوس وطريقته لعمل الموظف، وازدياد العمر الوظيفي، والتدخين، واستخدام الكمبيوتر، وانخفاض الرضى الوظيفي، بجانب الأمراض التي يعاني منها الموظف سابقًا.