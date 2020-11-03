الزي السعودي كاملاً.. "نادي سباقات الخيل" يحدد آلية الدخول لساحة الاستعراض

منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة أو يرتدي الجينز من الدخول

أعلن نادي سباقات الخيل لجميع الملاك والمدربين بأنه ابتداءً من حفل السباق رقم (25) يوم الجمعة القادم 20/ 3/ 1442 الموافق 6/ 11/ 2020، سيكون الدخول لمنطقة ساحة الاستعراض في نادي سباقات الخيل بالزي السعودي الكامل "الثوب والشماغ أو الغترة"، أو بالقميص والبنطلون الرسميين، والسيّاس بشعار الإسطبل، مع إبراز تصريح الدخول.

وأكد أنه سيتم منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة، أو الجينز، من الدخول إلى ساحة الاستعراض.