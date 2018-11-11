شاهد .. تصادم جماعي لـ 7 سيارات داخل نفق بالطائف والمطالبات تتجدّد

شاهد عيان: لا يكاد يمر يوم إلا وتقع في النفق حوادث كبيرة .. المعاناة تزيد

جدّد وقوع حادث -قبل قليل- لسبع سيارات بينها شاحنة داخل نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف، مطالب مرتادي الطريق، بفتح تحقيق حول وجود عيب هندسي واضح للعيان في أثناء دخول النفق باتجاه الطائف أو الخروج منه، إضافة إلى ضيق الطريق الذي جعله مصيدة للمركبات التي تمر به، بعد أن شهد الكثير من الحوادث المشابهة لهذا الحادث دون وجود حلول سريعة لإنهاء المعاناة.

واكتظ النفق من منطقة الحادث بالمركبات وسط ارتدادات لمسافات بعيدة، حيث وقع الحادث داخل النفق المتجه للطائف بين 6 مركبات وشاحنة، وباشرته دوريات المرور لتنظيم الحركة وفك الاختناق المروري، كما بذل الدفاع المدني جهوداً كبيرة.

وأوضح المواطن فيصل الثبيتي؛ وهو شاهد عيان على الحادث، أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتقع بالنفق حوادث مرورية كبيرة لسيارات، موضحاً أن ضيق النفق وعدم وجود تهدئة للمركبات القادمة إليه ودخول الشاحنات به زادت المعاناة، وميلان الدخول والسرعة أيضاً زادا من حجم الكارثة.

وأضاف "الثبيتي"؛ أن زيارة مسؤول لهذا النفق كفيلة لمعرفة حجم المعاناة، مستغرباً وجوده أساساً؛ حيث أن جسر الجال يؤدي نفس ما يقوم به ولو بقي على وضعه السابق أفضل وبشكل كبير.

وكان الأهالي قد طلبوا، عبر "سبق"، من أمير المنطقة والمسؤولين، أخذ تقرير من المرور لمعرفة حجم المعاناة لمرتادي النفق، فمن المشاهد على الإسفلت وقع كوابح المركبات في منظرٍ لافتٍ وغريب؛ ما يدل أن هناك خللاً يجب إصلاحه، وأن الاستمرار في هذا الوضع خسارة فادحة لمرتاديه.

يُشار إلى أن نفق مستشفى الأمير منصور، قد شهد في السابق ثلاثة حوادث مرورية متفرقة بين فترات زمنية قريبة داخل النفق.