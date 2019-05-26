مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد القوزي رتبة عقيد

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، العقيد خالد بن حسن القوزي رئيس شعبة شؤون الأفراد بشرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأكد القوزي أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينة ثم مليكه ووطنه.