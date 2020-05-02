تدنٍ بمستوى النظافة.. بلدية جنوب جدة تغلق معملين لمعجنات السمبوسة

بعد رصد مخالفات وافتقار جميع الاشتراطات الصحية .. أغذية مجهولة المصدر

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، معملين لإعداد المعجنات ورقائق السمبوسة، يديرهما وافدون، بحي العدل، جنوب المحافظة.

ورصد المراقبون في حملة "دهم"، أن حفظ السمبوسة، كان بطريقة عشوائية وبدائية مع افتقار جميع الاشتراطات الصحية، وأنه لا يوجد كروت صحية للعمال والتحضير يتم بطريقة عشوائية ووجود حشرات بكميات كبيرة.

كما عثر على مواد غذائية مجهولة المصدر، ولوحظ عدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية أن مراقبيها أتلفوا كامل الكمية والمقدرة بـ 560 كيلو جراماً، وسيتم إبقاء الموقعين مغلقين لحين تصحيح جميع المخالفات.

كما طبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بالحد الأعلى.

يأتي ذلك، ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية على الأنشطة التي يعتمد أصحابها على أعمال الغش التجاري وتوزيعها على المستهلكين.

وأكدت أنه جار العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.